В Государственной пограничной службе Украины заявили, что нет оснований утверждать, будто задержанные РФ украинские рыбаки занимались незаконным выловом. В службе также считают, что рыбаки должны быть отпущены домой после административного ареста.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

По словам Дейнеко, нет никаких оснований утверждать, что задержанные граждане на маломерном судне в Азовском море занимались браконьерством.

"На данный момент информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане осуществляли незаконный вылов рыбных ресурсов, у нас нет. Поэтому мы можем оценивать только информацию, которая есть у нас в наличии и к которой мы имеем доступ", - сказал он.

Дейнеко отметил, что украинской стороне известны все задержанные граждане, и его ведомство вместе с Министерством иностранных дел и другими правоохранительными органами делают все для скорейшего возвращения граждан на территорию Украины.

Дейнеко также рассказал, что задержанные украинцы помещены в следственный изолятор в Керчи.

"Вчера так называемый суд Российской Федерации привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. После этого они в установленном порядке должны быть возвращены на территорию Украины", - сообщил он.

По его данным, украинцев задержали в 30 милях от берега. Поскольку в акватории Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, проводится совместное использование водных ресурсов, то российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть и проверить документы у людей на борту.

"У нас есть в наличии только видео, обнародованное российской стороной, где собственник судна якобы сознается в том, что у граждан Украины не было с собой документов, которые подтверждают их личность, и которые разрешали бы вылов рыбы. И, соответственно, имели запрещенные орудия для рыбной ловли. Но я подчеркиваю, что эта информация на данный момент нами не может быть подтверждена", - заявил Дейнеко.

Он добавил, что хранение плавательного средства рыбаков осуществлялось с нарушениями, вне установленных пунктов базирования. Кроме того, своими действиями владелец судна нарушил постановление Кабинета министров, которое определяет, каким образом и с чьего разрешения плавсредство выходит в море.

"Поэтому владелец судна будет привлечен на территории Украины к административной ответственности. Это незначительный штраф, в связи с лояльностью нашего законодательства, не больше 170 грн", - сказал он.

Ранее "Страна" приводила видео допроса задержанных рыбаков, на котором они сознаются в браконьерстве.

Мы также цитировали нардепа от "Слуги народа" Павла Мельника, заявившего, что по его информации россияне задержали граждан Украины Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова.