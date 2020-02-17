В Ухане от заражения коронавирусом скончался глава госпиталя в Ухане . Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости" со ссылкой на местные СМИ.

"Глава госпиталя в Ухане скончался от заражения коронавирусом - СМИ", - говорится в сообщении.

При этом пока не приводится никаких подробностей.

Напомним, 6 февраля в Ухане от болезни, вызванной китайским вирусом, скончался врач Ли Вэньлян, который в декабре прошлого года первым сообщил о новом о коронавирусе.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине создали тесты для выявления коронавируса, они в пять раз дешевле немецких.

Также мы сообщали, что еще 99 пассажиров лайнера Diamond Princess заразились коронавирусом, власти пяти стран начали эвакуацию своих граждан с корабля. В свою очередь Украина не планирует эвакуацию своих граждан с лайнера Diamond Princess, где коронавирусом заразились почти полтысячи человек.