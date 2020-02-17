К годовщине событий 2014 года Государственное бюро расследований (ГБР) открыло новое уголовное производство в рамках расследования дел Майдана.

Об этом на брифинге заявил следователь Госбюро Александр Чорноблавский, передает РБК-Украина.

По его словам, за последнюю неделю было зарегистрировано еще одного уголовное дело.

"Внесены в сведения ЕРДР в ходе осуществления расследования именно майдановских дел", - отметил следователь.

Он также отметил, что на сегодня еще не завершилась передача дел Майдана из Офиса генерального прокурора, а уголовные производства по убийствам насчитывают более 4,5 тысяч томов. Кроме того, Государственное бюро принимает не только майдановские дела по событиям в Киеве, но и в регионах Украины.

Напомним, что из-за годовщины расстрелов на Майдане полиция Киева перешла на усиленный режим работы.

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