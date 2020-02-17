В Киеве полицейские остановили подозрительного прохожего, который пытался подорвать их гранатой, чтобы избежать задержания. За это его приговорили к 9 годам лишения свободы.

О деле сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

В ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы двое сотрудников Управления патрульной полиции Киева выполняли свои служебные обязанности и остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно.

Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое.

Чтобы избежать задержания, мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую держал в кармане, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным. Произошел взрыв. Лишь благодаря быстрой реакции правоохранителей удалось избежать жертв.

Злоумышленника, который оказался местным жителем 1988 года рождения, задержали на месте происшествия.

За совершение подрыва суд присяжных признан мужчину виновным по ст. 348 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Он осужден к 9 годам лишения свободы.

Ранее "Страна" рассказывала, что под Запорожьем мужчина подорвал гранатой приехавших на вызов полицейских.

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