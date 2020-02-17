В понедельник, 17 февраля, цены на нефть колебались незначительно и без единой динамики на фоне низкой активности торгов из-за выходного дня в США.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 по Киеву подешевели на $0,05 (на 0,09%) - до $57,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $0,08 (на 0,15%) - до $52,13 за баррель. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Цены на нефть кажется остаются невосприимчивыми к плохим новостям", - говорится в отчете Commerzbank.

В дополнение к коронавирусу и его влиянию на спрос, неспособности ОПЕК+ согласовать ответные меры и резкому снижению прогнозов спроса на нефть, аналитики банка называют "пугающе слабыми" показатели ВВП Японии.

Японская экономика в четвертом квартале упала максимальными темпами за 5,5 года вслед за повышением налога на потребление в стране - на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Сокращение ВВП было отмечено впервые с третьего квартала 2018 года.

Эксперты предупреждают, что экономика страны может также снизиться в январе-марте 2020 года на фоне распространения коронавируса. Падение ВВП в течение двух кварталов подряд будет означать техническую рецессию.

Япония является третьим по величине импортером нефти в мире.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко грозит России начать отбор нефти прямо из транзитной трубы.

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