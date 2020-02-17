Конкретных сроков проведения в Берлине нового саммита в "нормандском формате" пока нет, нужно подвести итоги сделанного.

Об этом 17 февраля сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пишет Интерфакс-Украина.

"Пока точного понимания нет", - сказал Песков, отметив, что нет ясности и по тому, в каком месяце может пройти встреча. На уточняющий вопрос, состоится ли вообще такая встреча, пресс-секретарь ответил: "Она обсуждается".

"Для проведения такой встречи, как минимум, нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано", - добавил Песков.

По его словам, "в данном случае не должно быть места каким-то лишним оценкам, трактовкам". "В данном случае идет речь о конкретных документах", - отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, что в России заявили, что пожелания Украины о "нормандском саммите" в апреле пока лишь слова.

Также мы писали о том, что МИД России озвучил условия для встречи в "Нормандском формате".