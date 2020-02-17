Во вторник, 18 февраля, на большей части Украины ожидается солнечная и сухая погода. Лишь в западных регионах днем и в северных областях возможен местами небольшой дождь. В Карпатах и восточной части страны на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью от +4 градусов до -1. На востоке Украины ночью столбики термометра опустятся до 2-7 градусов ниже ноля. А дем потеплеет до +4-9. На Прикарпатье и юге страны до +12 градусов.

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