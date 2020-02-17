После завершения полуфиналов национального отбора на Евровидение-2020, которые прошли в Украине 15 февраля, наша страна в прогнозе букмекеров на победу опустилась на 20-е место. Ранее она занимала 12-ю позицию.

Рейтинги букмекеров опубликованы на сайте eurovisionworld.com.

Судя по данным букмекеров, больше всего шансов на победу имеют Россия (3-е место), Швеция (2-е место) и Италия (1-е место).

завершились полуфиналы национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которых в финал прошли шесть участников.

А ближайшими соперниками Украины являются Азербайджан и Исландия.

Ранее "Страна" рассказывала, кто такие TVORCHI, которые стали триумфаторами второго полуфинала нацотбора на Евровидение.

Мы также подробно писали о других финалистах конкурсного этапа.