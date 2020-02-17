Ретроградный Меркурий. Даты в 2020 году
Ретроградный Меркурий. Даты в 2020 году

Сегодня, 17 февраля, начался первый период ретроградности Меркурия в 2020 году. Он продлится до 10 марта.

Второй период - с 18 июня по 12 июля. 

Третий период - 14 октября по 3 ноября 2020 года. 

Что такое ретроградный Меркурий?

Ретроградным Меркурием называют обратное движение этой планеты.

Астрологи утверждают, что Меркурий символизирует творчество, новые идеи, активность мышления, повышенную коммуникацию, развитие деловых и торговых навыков.

Отсюда следует, что влияние ретроградного Меркурия распространяется, в первую очередь, на активность человека на работе, во время учебы и общения в целом. Поскольку планета движется в обратном направлении, то во всем этом могут возникать задержки и сложности.

Реализация новых проектов на работе, деловые переговоры, важные командировки - все это специалисты в области астрологии советуют отложить на потом. 

С сегодняшнего дня и до 10 марта звезды рекомендуют переключить креативную и активную работу на монотонную и сложную. Астрологи советуют быть внимательными и осторожными, строго соблюдать свои планы и не распростираться о них с окружающими. 

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Астрологический прогноз таков: начатые дела во время ретроградного Меркурия важно доводить до конца. Крупные покупки без острой необходимости не стоит так же, как и лучше не путешествовать на большие расстояния. 

Вместе с тем, у ретроградного Меркурия есть и большие позитивные моменты. Люди во время всех этих периодов в 2020 году смогут посмотреть на свою жизнь как бы с другой стороны, а в итоге и качественно ее изменить.

Еще во время ретроградности намного проще определить тех окружающих, кто действительно участен в вашей жизни, а кто использует вас только с корыстными целями.

Ретроградный Меркурий: что нельзя делать?  

Список того, чего астрологи не советуют делать в период ретроградности Меркурия, мы отдельно приводим ниже:

  • без необходимости не нужно начинать новые проекты,
  • лучше не стоит заключать контракты, подписывать документы,
  • не рекомендуется делать крупные покупки, 
  • не нужно брать в долг, в том числе кредит, а также одолевать самому,
  • не менять место работы,
  • ездить на большие расстояния, в рискованные командировки и путешествия,
  • не приобретать без острой необходимости новую бытовую, компьютерную технику, 
  • начинать осваивать новую профессию, 
  • не начинать судебные разбирательства, 
  • быть осторожными с контролирующими органами власти. 

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