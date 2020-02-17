Американская компания Google ведет переговоры с издателями о выплатах им за возможность размещения их контента. Материалы будут публиковаться в бесплатном новостном продукте Google.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Пока переговоры о выплатах находятся на ранней стадии и не ясно, приведут ли к заключению каких-либо соглашений. Ничего не сообщается и о финансовых условиях потенциальных лицензионных соглашений. Известно только, что большинство новостных изданий, участвующих в переговорах с компанией, расположены за пределами США.

Если переговоры пройдут успешно, Google станет третьей крупной технологической компанией, которая платит изданиям.

В прошлом году в Facebook также заявили, что будут выплачивать медиа вознаграждение за размещение их контента в своем сервисе новостей.

Также собственное новостное приложение Apple News+ в минувшем году запустила Apple Inc. Приложение позволяет пользователям получить доступ к контенту нескольких сотен журналов, в том числе Vogue, GQ и Sports Illustrated, за $9,99 в месяц.

Между тем стало известно, что Google сокращает рабочие места в подразделении облачных вычислений. Это происходит в рамках реорганизации для повышения эффективности бизнеса.

В Google отметили, что уведомили о сокращениях небольшое число сотрудников. Уволенным попытаются найти новые должности в компании.

Выручка облачного подразделения Google в четвертом квартале 2019 года увеличилась на 53% по сравнению с 2018 годом и составила $2,6 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине могут обложить налогом Google, Facebook, Youtube и другие иностранные ресурсы.

Также мы рассказывали, что картам от Google исполнилось 15 лет.