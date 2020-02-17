Пранкер Джокер поговорил от имени лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с главой НАБУ Артемом Сытником, который находится под угрозой увольнения.

Об этом Джокер сообщил в своем Телеграм-канале в понедельник, 17 февраля.

"Поболтал как Слава Вакарчук с главой НАБУ и другом беглого экс-депутата Грановского Артемом Сытником.

Для коллекции. В канун голосования за его отставку узнал пару новостей. Сытник в шатком положении. Не хочет общаться с Петей (экс-президент Петр Порошенко - Ред.). С Ермаком (глава Офиса президента Андрей Ермак - Ред.) говорить тоже не хочет. Гордый. Коломойского не боится, но насторожен. Говорит, что власть получила самые суровые месседжи от западных партнеров. То ли ещё будет...", - говорится в сообщении.

Скриншот: t.me/joker_ukr/298

Далее пранкер приводит скриншоты своей переписки с Сытником.

Скриншот: t.me/joker_ukr/298

Напомним, 7 февраля в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Постановление подписали 216 нардепов.

Согласно закону о НАБУ, Рада при наличии оснований и по предложению не менее трети народных депутатов может принять решение об увольнении директора Национального бюро с должности.

Также мы писали, что 13 декабря 2019 директор НАБУ Артем Сытник проиграл апелляцию в Ровенском апелляционном суде по решению Сарненского суда Ровенской области, который осенью признал директора Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области. После этого Сытник был официально внесен в реестр коррупционеров НАПК. .