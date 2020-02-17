Под Киевом 16-летний подросток угнал грузовик, а когда тот застрял в грязи, бросил его и скрылся. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области.

Уточняется, что в полицию обратился владелец грузовика с заявлением о том, что накануне в пгт Макаров неизвестный похитил у него транспортное средство. В процессе розыскных действий правоохранители быстро установили местонахождение авто. Позже была установлена и личность подозреваемого в угоне.

"Им оказался 16-летний подросток. Выяснилось, что до этого парень помогал по работе владельцу транспортного средства и знал, что тот оставляет ключи внутри. Несовершеннолетний решил воспользоваться автомобилем, чтобы съездить в соседний населенный пункт к родителям. По пути грузовик застрял в грязи, где юноша и оставил ее", - говорится в сообщении.

Сейчас автомобиль возвращен владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает взыскание штрафа от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

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