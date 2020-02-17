Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы. Это связано с массовыми мероприятиями в центре столицы, посвященными годовщине событий на Евромайдане.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национальной полиции.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве Андрея Крищенко, уже известно о проведении нескольких массовых акций. Поэтому со вчерашнего дня в центральной части города к несению службы было привлечено около тысячи правоохранителей - как полицейских, так и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Скриншот: Facebook/ UA.National.Police

"Наряды будут патрулировать для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверку вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - отметил Крищенко.

Также начальник столичных полицейских призвал не брать в места проведения акций запрещенные законодательством предметы.

Между тем в Киевскую городскую государственную администрацию поступили такие заявки на проведение памятных мероприятий и протестных акций в центре столицы:

"Союз ветеранов АТО Святошинского района" 18 февраля намерен провести памятное шествие и возложение венков ко дню памяти защитников Дебальцевского плацдарма (заявленное количество участников – 550 человек);

всеукраинская организация охотников и пользователей охотничьих угодий" 18 февраля хочет провести массовую акцию протеста с участием 5 тысяч человек возле Верховной Рады (против законопроекта о подготовке охотничьих собак);

"Союз защиты предпринимательства" намерен 19 февраля собрать 5 тысяч человек в правительственном квартале на акцию в защиту прав ФЛП;

общественное объединение "Простые люди" заявило о массовой акции с участием 10 тысяч человек - шествии и поминальном вече, в центре Киева, которые пройдут с 9.00 до 15.00 20 февраля;

"Союз ветеранов АТО Соломенского района" запланировал аналогичную акцию на 22 февраля с участием 1 тысячи человек.

Помимо этого несколько общественных организаций планируют 18-22 февраля провести в центре Киева вечерние акции, посвященные памяти Небесной сотни.

Ранее "Страна" публиковала материал о массовых подтасовках фактов об участниках Небесной сотни.

Также мы сообщали, что Верховная Рада не может принять постановление о годовщине революции достоинства из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.