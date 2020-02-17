"Оппозиционная платформа - За жизнь" опровергла появившиеся сегодня слухи о том, что политсила якобы готова отозвать все свои 3500 правок к законопроекту о рынке земли, чтобы Рада приняла его уже на этой неделе.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" не будут снимать свои правки к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Позиция фракции в этом вопросе не изменилась: рассмотрение данного законопроекта возможно исключительно после проведения референдума. Если такая норма будет проголосована, мы готовы принять участие в дискуссии, как этот законопроект о рынке земли будет выглядеть в окончательной редакции. Но только после того, как будет принято наше главное требование – проведение референдума по вопросу продажи земли", - говорится в заявлении нардепа Нестора Шуфрича.

Кроме того, по неофициальном информации источников в ОПЗЖ, снимать свои правки они также не намерены.

"Информация об отзыве правок - фейк", - сказали "Стране" в партии.

Ранее сообщалось, что нардепы рассмотрели 216 из 4 018 поправок к закону о земле и разошлись до 18 февраля.

Также мы писали, что на мажоритарщиков от "Слуги народа" давят избиратели по поводу закона о продаже земли.