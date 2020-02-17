В начале февраля 2020-го года в Днепропетровской области маленькая девочка нашла на улице мужчину в грязи, который невнятно что-то говорил. Она настояла, чтобы к мужчине подошли взрослые и это спасло ему жизнь.

Об этом сообщает "Днепровская панорама" со ссылкой на отца девочки Александра Бузько.

Александр рассказал, что ремонтировал во дворе машину, когда пришла дочь со словами, что на улице лежит мужчина. "Я решил, что пьяный, но дочь уговорила пойти помочь. Оказалось - мужчине лет 70, разговаривал не внятно, но был трезвый. Весь грязный, а рядом - тачка с пометом и вила, чистил после кур. Видимо, отняло правую часть тела", - подтвердил Александр.

Мужчина с дочерью вызвали скорую помощь, все это время находясь с дедушкой. Скорая приехала быстро. Старика откачали за 20 минут.

"Работники скорой - молодцы, вызывают огромное уважение! Хоть дедушка и был весь грязный, сказали ничего страшного и быстро погрузили в машину. Потом увезли в больницу", - отметил криворожанин.

Напомним, что в гаражном кооперативе Днепра прогремел взрыв и сгорело авто.

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