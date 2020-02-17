Сивохо сообщил о запуске Национальной платформы примирения с Донбассом
Инициатива "Национальная платформа примирения и единства" будет запущена 19 февраля.
Об этом сообщил советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо на своей странице в Facebook в понедельник, 17 февраля.
В опубликованном ролике смонтирована часть речи Зеленского в Мариуполе. Сивохо в описании к видео на русском написал, что власть "поможет людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать", и добавил, что "уже многое сделано".
"Задачи определены, начинаем работать. Приходи... те", - сказал Сивохо в ролике.
Напомним, что ранее Сивохо представил план "ментального" возвращения Донбасса. Выдать украинские документы родившимся в аннексированном Крыму и "ЛДНР" детям, а также вернуть пенсии, предлагает советник секретаря СНБО.
Также сообщалось, что у СНБО есть пять сценариев возвращения Донбасса. Совет Нацбезопасности рассматривает пять сценариев реинтеграции неподконтрольной части восточной Украины.