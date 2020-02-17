Кабинет министров опубликовал отчет о своей деятельности в 2019 году, который будет представлен в Верховной Раде 21 февраля. Об этом говорится на правительственном портале.

Программа деятельности Кабинета министров Гончарука была утверждена Верховной Радой 4 октября 2019 года. По словам министра Кабмина Дмитрия Дубилета, создан веб-сайт, где отображены Топ-100 достижений правительства.

"Когда мы готовили этот отчет, мы пытались не записывать в достижения "принятие актов", "проведение мероприятий" и др. Только то, что реально меняет положение вещей в нашей стране. Собственно, это продолжение принципа "людецентричности", который мы заложили в нашей Программе деятельности правительства ", - пояснил Дубилет.

В частности, в число достижений попали сокращение очереди при устройстве в детские сады; перемены в школьном образовании; поддержка ученых; гарантирование бесплатных медицинских услуг уже с 2020 года; повышение уровня вакцинации украинцев; монетизация льгот ЖКХ; запуск государственной социальной службы; развитие кино; развитие туризма и т.д.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабмин планирует создать Агентство по управлению госдолгом. Также мы сообщали, что правительство скромно готовит стране очередную катастрофу судебной системы.