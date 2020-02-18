Наши читатели и пользователи Интернета интересуются, может ли женщина 29 февраля сделать предложение мужчине предложение руки и сердца.

Такая легенда действительно существует. А с ней связано и другое поверье - что брак, заключенный в високосном году, будет несчастливым.

"Страна" подробно о двух этих суевериях и отвечает на вопросы: может ли девушка предлагать замужество в последний день февраля и можно ли все-таки играть свадьбу в високосном году.

29 февраля девушка может сделать предложение

Существует старинная ирландская легенда, согласно которой женщина заключила сделку со Святым Патриком. Ее суть заключалась в том, чтобы у всех девушек Ирландии появлялось право самим предлагать замужество. Однако разрешалось это делать лишь 29 февраля.

По преданию, такое право было внедрено еще в пятом столетии. А позже его стали использовать и в Шотландии. Там даже называли мужчин, которые отказались от предложения руки и сердца в последний день февраля високосного года. В качестве компенсации они должны были или поцеловать девушку, которой дали от ворот поворот, или же подарить ей платье.

По мотивам этой забавной ирландской традиции в 2009 году в Голливуде сняли фильм "Как выйти замуж за 3 дня" (Leap Year - високосный год, англ).

По сюжету фильма женщина едет в Дублин, чтобы 29 февраля сделать предложение своему молодому человеку. Погодные условия вносят коррективы в ее планы, и девушка вынуждена обратиться на помощью к молодому ирландцу, владельцу гостиницы. Вместе с ним главная героиня отправляется в путешествие через всю страну, чтобы успеть предложить возлюбленному стать ее мужем.

Интересно, что именно с этой легендой связано и поверье наших предков, мол, играть свадьбу в високосном году нельзя. Об этом мы подробно расскажем ниже.

Можно ли жениться в високосный год?

Много веков назад считалось, что жениться в високосный год нельзя. Однако это утверждение можно услышать и сегодня.

На Руси високосный год назывался "годом невесты". Жениху запрещалось засылать сватов к возлюбленной. А вот девушка могла сама себе сосватать будущего супруга.

По негласным правилам, отказать девушке было нельзя. В связи с этим нередко мужчины вступали в брак против своей воли. А, быть может, даже и не по любви. Отсюда и распространено поверье, что свадьба в високосный год выльется в несчастливую семейную жизнь.

Раньше те пары, которые все-таки женились в високосный год, соблюдали суеверия: по пути на церемонию не оглядывались, клали в туфли невесты и жениха по монетке, а платье для молодой шили длинное.

Свадьба зимой. Фото и открытых источников

Православная церковь, в свою очередь, не имеет никаких противодействий против брака в високосный год. Можно и жениться, и венчаться. Ведь считается, что людей оберегает Бог, а не год. Это актуально и сегодня: если мужчина и женщина любят друг друга, свадьбу не нужно откладывать.

Такой принцип можно применить и к предложению руки и сердца мужчине 29 февраля. Если молодой человек скромный, то можно рискнуть и привести в действие знаменитую ирландскую легенду.

Отдельно мы подготовили Ответы на три самых популярных вопроса о високосном годе.