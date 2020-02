Мажоритарный владелец агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт", олигарх и соратник экс-президента Петра Порошенко Юрий Косюк будет вести украинскую адаптацию американского бизнесового реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice), которое вел президент США Дональд Трамп.

Шоу выйдет осенью на телеканале олигарха Виктора Пинчука ICTV.

Об этом пишет "Телекритика", ссылаясь на собственные источники на рынке.

Полные затраты на финансирование передачи берет на себя Юрий Косюк. По сюжету оригинальной программы 12 участников 13 недель соревнуются за право работы в Trump Organization. В украинском варианте программы ее участники будут соревноваться за работу в МХП. Продакшеном, который будет производить программу, стала компания Osnova film.

В пресс-службе ICTV подтвердили только планы по такой программе - программа на этапе разработки сторонней компании, на канале ожидают отснятый пилот, после чего будет приниматся окончательное решение по ее трансляции. Глава продакшна Osnova film Виктория Горенштейн отказала в комментарии, пообещав предоставить ответ спустя 1,5 месяца. "Телекритика" надеется получить комментарий главы пресс-службы Юрия Косюка Ирины Ванниковой.

Реалити-шоу The Apprentice транслировалось в США в 2004-2017, всего вышло 15 сезонов программы. Ведущим первых 14 сезонов был Дональд Трамп. Автор шоу – телепродюсер Марк Барнетт (реалити‑шоу "Последний герой"). Сюжет шоу – тринадцатинедельный испытательный срок при приеме на работу; ведущий и жюри в одном лице – Дональд Трамп. Всех не выдержавших испытаний Трамп увольнял фразой "You are fired!" ("Вы уволены!"), которую он позже зарегистрировал как торговую марку. Победители получали место топ‑менеджера в компании Трампа с годовым окладом в $250 тысяч.

Отметим, Юрий Косюк в рейтинге Forbes вошел в шестерку самых богатых украинцев. Его состояние составляет цифру в 1,3 миллиарда долларов (1900 место в рейтинге этого года, 1605 - прошлого года)."Мироновский хлебопродукт" – крупнейший производитель курятины в Украине. По оценкам самой компании, она занимает 55% украинского рынка курятины. На украинском рынке МХП представлен торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский", "ФуаГра" и другие. Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП. В 2018 году компании, связанные с Юрием Косюком, получили почти 970 млн гривен госдотаций, а в 2017 году – 1,4 миллиарда гривен госдотации. В июле 2019-го президент Владимир Зеленский предлагал проверить бюджетные дотации холдинга МХП.

