В Украине могут отдать в концессию больницы и университеты. Такое заявление во время брифинга по итогам презентации стратегии экономического роста Украины сделал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передают "Украинские новости".

Во время презентации Милованов отметил, что в данный момент процесс концессии является актуальным.

"Сейчас у нас есть пакеты и аэропортов, и портов, и вокзалов. В будущем, думаю, мы можем говорить о больницах, университетах… Это зависит от конкретных условий, конкретной стратегической задачи", - сказал Милованов.

По его словам, на данный момент началось формирование первых концессионных и полных обменных пакетов, 530 предприятий уже передали в фонды и готовят к приватизации.

Ранее "Страна" писала о том, что семь вокзалов Украины решили передать в концессию на 20 лет, среди них - центральный в Киеве.

Также мы сообщали, что четыре украинских морских порта передадут в концессию.