В Днепре из окна туберкулезного диспансера выбросился пациент. Его тело утром в понедельник, 17 февраля, нашли под стенами медучреждения на улице Бехтерева. Погибшему было 49 лет. Медики вызвали на место ЧП правоохранителей. Об этом сообщает "Информатор".

По предварительным данным мужчина выбросился из окна 5 этажа. На окне остались его тапочки. У мужчины была открытая форма туберкулеза, он проходил лечение в тубдиспансере.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели пациента тубдиспансера.

Фото: dp.informator.ua

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