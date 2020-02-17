В Днепре из окна пятого этажа диспансера выбросился пациент, болеющий туберкулезом
В Днепре из окна туберкулезного диспансера выбросился пациент. Его тело утром в понедельник, 17 февраля, нашли под стенами медучреждения на улице Бехтерева. Погибшему было 49 лет. Медики вызвали на место ЧП правоохранителей. Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным мужчина выбросился из окна 5 этажа. На окне остались его тапочки. У мужчины была открытая форма туберкулеза, он проходил лечение в тубдиспансере.
Правоохранители выясняют причины и обстоятельства гибели пациента тубдиспансера.
Фото: dp.informator.ua
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