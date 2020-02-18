Руководитель телеканала "Newsone" Юрий Будяк прокомментировал интервью с владельцем кабельного провайдера "Ланет" Виктором Мазуром, в котором тот обвинил канал во взрыве гранаты в его доме.

Соответствующее заявление Будяка размещено на сайте телеканала в понедельник, 17 февраля.

Как известно, Мазур версию хулиганства исключает и предполагает, что атака на его дом связана с телеканалом Newsone, который "Ланет" отключил от показа в позапрошлом году из политических соображений.

"Ситуация с отключением сигнала "Newsone" оператором "Ланет" - уже в прошлом. "Ланет" незаконно прекратил распространение телеканала "Newsone" в своей кабельной сети, и это установлено судом. Также суд обязал "Ланет" возобновить трансляцию канала "Newsone". Это означает, что "Ланет", а по сути, сам Виктор Мазур нарушил закон при отключении телеканала "Newsone", и это опять-таки характеризует его подход к бизнесу", - заявил Будяк.

По его словам, канал действительно хотел договориться о трансляции в сети провайдера, но позже передумал, "так как владелец телеканала занимается больше не бизнесом, а заигрыванием с властью, отключает каналы по указке сверху".

Также глава "Newsone" рассказал, что узнал о нападении на дом Мазура только через несколько дней, а обвинения с его стороны считает политической игрой.

"О нападении на дом Виктора Мазура я узнал через несколько дней от журналиста Liga.net, и обвинения со стороны Виктора Мазура - не больше, чем его грязная политическая игра, очередная попытка присосаться к новой власти, стать ей нужным, чтобы продолжить получать бюджетные деньги, обогащаться за счет налогоплательщиков", - сообщил Будяк.

Кроме того, он назвал ложью слова Мазура о том, что он предлагал оставить канал в цифровом формате. По его словам, в октябре 2018 года он лично встречался с замдиректора "Ланета" Дмитрием Гадзенко, и он сказал, что провайдер принял решение в одностороннем порядке разорвать договор, из-за того, что у телеканала "пророссийская позиция".

"Если бы Мазур придерживался закона, то "Newsone" был бы в сети "Ланет", а сомнительные государственные закупки группы компаний "Ромсат" вряд ли были бы возможны. Но Виктор Мазур все решил наоборот: коррупции - быть, плюрализму мнений - нет", - отмечает Будяк.

Также руководитель "Newsone" заметил, что у других каналов также есть проблемы именно с провайдером "Ланет". По его мнению, это связано со звонками из АП, о которых сам Мазур проговорился в интервью.

"То есть для Виктора Мазура "Ланет" - это не бизнес. Для него это политический рычаг для доступа в коридоры власти, доступа к сверхдоходам, которые можно получить, если ты участвуешь в госзакупках и заранее знаешь, что победишь", - говорится в заявлении.

"Виктор Мазур, предлагаю вам определиться: вы политик или бизнесмен? Если бизнесмен - ведите бизнес честно и по закону. Тогда, возможно, телеканал "Newsone" сможет вернуться в сеть "Ланет". Если же вы все-таки политик, тогда вашим бизнесом, возможно, будут вынуждены заниматься правоохранительные органы, так как в Украине бизнес должен быть отделен от политики, иначе это коррупция", - резюмировал Будяк.

Напомним, "Страна" уже рассказывала, чем известен владелец "Ланет" и в чем состоит его конфликт с телеканалом Newsone.

Как уже говорилось, провайдер вычеркнул телеканал из своего вещания из-за несогласия с контентом Newsone. Хотя по договору должен был транслировать канал до 2020 года. Также мы расскаывали, что комапнии собственника "Ланета" Виктора Мазура во времена Порошенко выигрывали крупные государственные тендеры.

Напомним, что ЧП с гранатой произошло 4 февраля в селе Кожуховка Киевской области. Там расположен дом владельца "Ланет". В результате взрыва никто не пострадал. Дом был нежилым - находился в состоянии ремонта.

Также мы писали, что основатель движения "25%" призвал расправиться с журналистами NewsOne на их корпоративе.