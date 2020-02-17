30-летняя народный депутат Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", родила мальчика.

Об этом 17 февраля в Facebook сообщил народный депутат Леонид Емец.

"Анна Скороход родила мальчика!"- написал он.

Фото: facebook.com

Напомним, что в конце прошлого года депутат Скороход расплакалась из-за правок к законопроекту в Раде.

Также мы писали о том, что Разумков официально объявил об исключении из фракции "Слуга народа" Полякова, Скороход и Иванисова. Официальная причина исключение скороход - неголосование ряда законопроектов.

Однако, Скороход жаловалась на принуждение к голосованию главой комитета Верховной Рады по энергетике Андрем Герусом, членом которого она являлась. "Он считает, что он бог комитета, и все решения должны приниматься так, как он сказал. Нам перед комитетом присылали сообщения о том, как по какому решению на комитете голосовать", – заявляла в ноябре Скороход.