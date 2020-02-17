Верховная Рада не может принять постановление о годовщине Революции достоинства из-за рассмотрения поправок к законопроекту о рынке земли.

Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко на Согласительном совете, передает "112 Украина".

Кроме того, Ткаченко призвал оппозицию снять свои поправки.

"Мне очень жаль за последнюю неделю во время рассмотрения закона о земле наблюдать за эффективностью работы Рады. Мне кажется, что оппозиция, в первую очередь, злоупотребляет добродетелью норм регламента и своими правами, предлагая правки, которые таким или иным образом постоянно повторяются. Я бы призвал оппозицию снять эти поправки, потому что сейчас только у нашего комитета 5 законов, которые не могут быть приняты в ближайшее время, я не говорю уже о постановлении о праздновании годовщины Революции достоинства. Мы даже за это проголосовать пока не можем", - сказал Ткаченко.

Напомним, на прошлой неделе парламент нача рассматривать проект закона о рынке земли. За два пленарных дня парламент рассмотрел 216 поправок к законопроекту о земле из 4000 существующих.

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