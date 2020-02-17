В Украине появились тест-системы собственного производства для выявления китайского коронавируса, которые в пять раз дешевле немецких аналогов. На данный момент с помощью этих систем можно провести тесты для 500 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на научного директора молекулярно-генетической лаборатории Diagen, научного сотрудника Института геронтологии НАМН Александра Коляду.

"На данный момент (тест-системы - Ред.) уже готовы… У нас есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 человек, нашей разработки", - сказал Коляда.

По его словам, тесты "прошли все те же испытания, которые проходят все остальные тесты подобного рода".

По словам научного директора, сейчас системы находятся в лаборатории, которая готова предоставить разработку заинтересованным сторонам. На вопрос о том, поступали ли предложения от таковых, Коляда ответил, что "они знают о такой возможности, но пока, видимо, необходимости не возникло".

"Мы готовы выполнять исследования сами на коронавирус в нашей лаборатории, и, если кто-то захочет в своей лаборатории проводить, тогда мы можем продавать… Стоимость тест-систем - 5 тысяч грн на 50 человек. Это где-то в 4-5 раз дешевле, чем немецкие", - рассказал он.

По словам собеседника, если возникнет необходимость, лаборатория может изготовить большее количество тест-систем.

Ранее "Страна" писала о том, что самолет из Уханя привезет эвакуированных украинцев в четверг, больных коронавирусом на него не пустят.

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