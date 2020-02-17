Из Нацполиции уволили полицейского, который сбил двух человек в Броварах, один из которых погиб. Экс-лейтенант находится в ИВС.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"За нарушение служебной дисциплины, совершения ДТП с тяжелыми последствиями, управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения и непредоставление первой медицинской помощи потерпевшему, сегодня, 17 февраля, по приказу начальника полиции Киевской области Андрея Небытова сотрудник полка полиции особого назначения уволен из НПУ", - пишет пресс-служба. Лейтенант находится в ИВС.

Досудебное расследование ДТП проводит Государственное бюро расследований, меру пресечения правонарушителю выберет суд.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, что вчера в Броварах пьяный полицейский сбил пешеходов. После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель авто пытался скрыться с места происшествия. В результате наезда 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще один, 31-летний мужчина, с травмами доставлен в больницу.

Также мы писали о том, что в Киеве задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе женщину и сбежал.