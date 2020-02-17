Киевская полиция вернула украинской певице MARUV большую часть вещей, которые были украдены у нее из машины вначале этого года. По данному факту был задержан мужчина – гражданин другого государства, 1979 года рождения.

Как сообщает пресс-служба полиции, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 600 тыс. гривен.

"Всем привет, с вами MARUV. В январе случилось так, что меня ограбили. Но мне повезло – правоохранительные органы нашли этого человечка и вернули мне часть вещей. Спасибо им. На будущее – будьте внимательны и обязательно пишите заявление, если вас ограбили. Потому что этих людей могут найти и вернуть вам ваши вещи", - сказала она.

Видео: YouTube/поліція Києва

Напомним, по данным полиции, вечером 11 января на улице Богдана Хмельницкого в Киеве неизвестные разбили стекло автомобиля певицы MARUV и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.

Также "Страна" писала, что 27 января полиция задержала мужчину, который обокрал автомобиль певицы MARUV (Анны Корсун). Им оказался гражданин Грузии. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.