В Украине были выбраны два объекта для размещения эвакуированных из Уханя украинцев, однако их названия держатся в тайне.

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 17 февраля.

"Сегодня определены два учреждения, которые я не могу назвать, но они есть. По ним ведется полная подготовка. Одно основное, одно резервное на случай, если что-то произойдет", - сказал замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 17 февраля.

По его словам, планируется эвакуировать 49 украинцев и до 25 иностранных граждан. Все они будут находится минимум под 14-дневным наблюдением в Украине.

Он напомним, что на самолет не допустят граждан с симптомами коронавируса. "Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он.

При этом замминистра попросил называть содержание граждан под наблюдением не карантином, а обсервацией.

"Если в течение обсервации у кого-то из прибывших проявятся симптомы болезни, его госпитализируют в больницу, в бокс, который предотвращает распространение. Будет диагностика. Если подтвердится, что у этого человека есть болезнь, вызванная этим коронавирусом, тогда срок пребывания в обсервации всех остальных продлится на 14 дней с момента изоляции этого человека", - сказал Ляшко.

В Минздраве подчеркнули, что на данный момент в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

В то же время, как писала "Страна", практически по всей Украине люди паникуют на фоне новостей о размещении эвакуированных из зоны поражения вирусом украинцев на территории их городов. Так, жители Киевской и Львовской областей протестуют против того, чтобы украинцев, которые вернутся из Уханя, размещали на двухнедельных карантин в санаториях и больницах на территории их населенных пунктов.

Как известно, рейс за украинцами в Ухане запланирован на 18 февраля. Этим же бортом планируют забрать граждан Аргентины.