Под Никополем (Днепропетровская область) в селе Мусиевка погибла сразу целая семья. Это выяснилось после тушения пожара в одном из частных домовладений. Внутри обгоревшего дома спасатели обнаружили бездыханные тела двоих мужчин. А во дворе дома - тело повесившейся 63-летней хозяйки дома. Трагедия произошла утром в субботу, 15 февраля.

Фото: dnepr.express

По данным издания "Кривой Рог life", в этот день к хозяйке дома за долгом должны были прийти коллекторы, "которые давно ее терроризировали". Вероятно это стало причиной того, что женщина подожгла в доме, где находились ее сын и брат, вещи, а затем сама повесилась во дворе.

Как пишут СМИ, находившиеся в доме мужчины погибли от отравления продуктами горения. У них обоих была инвалидность.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада хочет запретить коллекторам запугивать должников и материться.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали банду фальшивых коллекторов, в которую входили экс-силовики.