Офис генпрокурора прокомментировал информацию западных СМИ о том, что в последние месяцы в совместной следственной группе по расследовании катастрофы MH17 не было украинских прокуроров, так как их уволили в результате антикоррупционной реформы.

Сообщение размещено на сайте Офиса.

"В связи с распространением информации о расследовании сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе Международной следственной группы от офиса Генерального прокурора привлечены 4 представителя офиса", - говорится в сообщении.

Там отмечают, что "на национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса Генерального прокурора, а именно Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта". "Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных правонарушений", - добавили в прокуратуре.

"Во время принятия решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - резюмировали в Офисе генпрокурора.

Напомним, что по данным газета NRC Next, шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы.

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