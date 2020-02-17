Уволили, но не всех. У Рябошапки заявили, что в следствии о сбитом Боинге MH17 участвуют 4 опытных прокурора
Офис генпрокурора прокомментировал информацию западных СМИ о том, что в последние месяцы в совместной следственной группе по расследовании катастрофы MH17 не было украинских прокуроров, так как их уволили в результате антикоррупционной реформы.
Сообщение размещено на сайте Офиса.
"В связи с распространением информации о расследовании сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе Международной следственной группы от офиса Генерального прокурора привлечены 4 представителя офиса", - говорится в сообщении.
Там отмечают, что "на национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса Генерального прокурора, а именно Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта". "Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных правонарушений", - добавили в прокуратуре.
"Во время принятия решений в данном уголовном производстве Офис Генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", - резюмировали в Офисе генпрокурора.
Напомним, что по данным газета NRC Next, шесть украинских прокуроров, принимавших участие в расследовании катастрофы MH17, уволили в результате антикоррупционной реформы.
Также мы писали о том, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о сбитом Боинге.