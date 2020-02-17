Суд в Донецкой области приговорил мэра Светлодарска Анатолия Брехунца к домашнему аресту на момент расследования дела о посягательстве на территориальную целостность Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, чиновник будит находиться дома круглые сутки.

"По ходатайству прокуратуры Донецкой области светлодарскому городскому голове, который обоснованно подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") УК Украины, Краматорским городским судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Как известно, в мае 2014 года мэр Светлодарска внес на повестку дня городской сессии вопрос о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР".

Напомним, военную медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, Киевский апелляционный суд оставил под ночным домашним арестом.

Также "Страна" писала, что в 2018 году в Светлодарске (подконтрольная Украине часть Донецкой области) один из снарядов попал во двор местной школы, в которой на это время находились 387 детей и 46 работников учебного заваедения.