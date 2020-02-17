Эвакуируемые из китайского Уханя вместе с 49 украинцами 25 иностранцев будут в течение двух недель находиться на обсервации в Украине.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время пресс-конференции в Киеве в понедельник, 17 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время речь идет о 49 гражданах Украины и 25 гражданах из разных стран", - сказал он.

Как сообщил замминистра, определено два обсерватора, в один из которых заселят эвакуированных, а другой будет резервным.

"Пока не могу сказать, где они будут находиться. Место определено, но я пока не могу этого сказать", - добавил Ляшко.

При этом он отметил, что информацию о местонахождении обсерваторов не распространяют во избежание паники среди местного населения.

Отметим, что обсервацией называют комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний.

Напомним, 15 февраля аргентинские власти предложили своим гражданам, которые желают покинуть китайский город Ухань, ставший центром эпидемии коронавируса Covid-19, прилететь в Киев, чтобы пройти карантин.

Как сообщалось, вспышка коронавируса охватила Ухань в конце 2019 года. По данным на 17 февраля количество жертв вируса Covid-19 выросло до 1 776 человек, зараженных уже 71 373.