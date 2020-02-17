Лица с симптомами коронавируса не будут допущены на борт самолета, эвакуирующего граждан Украины из Уханя. Возвращение самолет из Уханя ожидается 20 февраля.

Об этом 17 февраля сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет Интерфакс-Украина.

"Паниковать не нужно, мы привозим в Украину здоровых людей", - сказал он на брифинге в Киеве в понедельник. Он отметил, что самолет за украинскими гражданами вылетит во вторник, в Украине его возвращения ожидают в четверг.

К настоящему времени в Украине не был зафиксирован ни один лабораторно подтвержденнный случай коронавируса.

Напомним, что под Киевом и Львовом люди протестуют из-за слухов о размещении у них на карантин эвакуированных из Уханя украинцев.

Также мы писали о том, что на карантин после коронавируса из Китая в Украину прилетят 14 аргентинцев.