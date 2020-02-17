Украина собирается вести переговоры о сумме компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране от имени всех пяти стран, граждане которых стали жертвами трагедии. Такое заявление сделал министр иностранных дел Вадим Пристайко, общаясь с журналистами после закладки памятного камня на месте будущего мемориала памяти жертв рейса PS752 в аэропорту "Борисполь", сообщает Укринформ.

"Сумма компенсации - сейчас мы пришли к следующему: Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран. И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция и мы достигли этой позиции ", - сказал министр.

По его словам, сейчас ведется работа с иранскими властями по выплате компенсаций как семьям погибших, так и компании МАУ за уничтоженный самолет.

Такжде он добавил, что МАУ работает со страховой компании относительно выплат.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко напомнил, что украинское правительство предоставило помощь семьям погибших украинцев. При этом он акцентировал внимание, что это была именно "помощь", а не "компенсация".

Напомним, пассажирский авиалайнер "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января сразу после взлета в аэропорту Ирана. На борту находились 176 человек, все они погибли. Пассажирами авиалайнера были граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании. Как выяснилось, украинский пассажирский самолет был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Также мы сообщали, что Иран продолжит сотрудничать с Украиной по катастрофе с МАУ, но призывает избежать утечек информации.