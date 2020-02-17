Верховный суд Швеции отклонил иск Литвы, который касается финансовых претензий к российской компании "Газпром" в размере 1,4 млрд. евро в качестве компенсации за завышенные цены на газ.

Как передает ТАСС, суд решил не пересматривать решение Апелляционного суда Швеции, который оставил приговор без изменения постановление арбитража в Стокгольме в 2016 году.

Уточняется, что судебный разбирательства между Литвой и "Газпромом" продолжались почти восемь лет. Вильнюс утверждает, что пользуясь своим монопольным положением на рынке газа, компания назначила завышенную цену за импортированное сырье.

По информации Министерства энергетики республики, судебные издержки составили около 10,5 млн евро.

Напомним, управление защиты конкуренции и прав потребителей Польши (UOKIK) запросило у российского "Газпрома" документы и информацию для проведения расследования относительно "Северного потока-2".

Также "Страна" писала, что российский "Газпром" ожидал завершения и запуска трубопровода "Северный поток-2" до конца 2019 года. Однако из-за санкций, которые против проекта ввели в США, ключевые подрядчики проекта прекратили работы. Теперь "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток-2" в конце 2020 года.