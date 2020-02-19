Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для всех знаков зодиака. Фото из открытых источников
Гороскоп на сегодня, 19 февраля 2020 года, для всех знаков зодиака. Фото из открытых источников

Сегодня, 19 февраля, отлично подходит для того, чтобы озаботиться своим здоровьем. Правильно питайтесь, не злоупотребляйте алкогольными напитками. Также в этот день можно начинать отказываться от вредных привычек - звезды в этом помогут.  

Сегодня Луна убывающая, в Стрельце. Магнитных бурь нет. 

Предлагаем ниже вниманию читателей гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака. Дополнительно мы опубликовали астрологический прогноз на всю эту неделю

Овен (21.03 - 20.04)

Не будьте чужды ни к проблемам других, ни к радостным событиям. Если у кого-то из ваших близких произошло в жизни что-то хорошее, не забудьте поздравить и будьте рядом, протяните руку. Потому что друзья познаются не только в беде, но и в радости. 

Телец (21.04 - 20.05) 

Откладывание дел на потом - прокрастинация - не самая лучшая черта вашего характера. Потому настройтесь и решите все вопросы - по крайней мере, начните к этому приближаться. Вместе с этим все хорошее в вашей жизни также пойдет в рост. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не стесняйтесь напоминать людям о том, что они пообещали вам сделать. Они могли забыть, но не из-за того, что относятся к вам плохо или неуважительно, а просто потому что в их модели мира этот вопрос стоит не на первом месте. Напомните о себе, и они сразу выполнят просьбу. 

Рак (22.06 - 22.07)

Возможно, вам кажется, что в последнее время вы взвалили на себя слишком много. На самом деле, нет. Просто пришло время для начала самого продуктивного этапа для вас в этом году. Чем лучше вы поработаете сейчас, тем успешнее дела пойдут уже весной. 

Лев (23.07 - 23.08)

Вас может огорчать недомогание, простуда - ваша или ваших близких. Не занимайтесь самолечением, если, конечно, вы не являетесь профильным врачом. Сдайте анализы, держите в тепле ноги, носите головной убор, мойте руки после посещения улицы и спите не менее семи часов. 

Дева (24.08 - 23.09)  

Вселенная может посылать вам красноречивые сигналы - о правильности или неправильности во время принятия решений. Для того, чтобы не пропустить знак, внимательно смотрите по сторонам, слушайте своих собеседников и, конечно же, свое сердце. 

Весы (24.09 - 23.10)  

Соберитесь и завершите, наконец, те проекты по работе, которые вы давно должны были сделать. Устройте вокруг себя максимально комфортную обстановку. Вложите в работу душу, не бойтесь фантазировать. Отдача от выполнения дела качественно не заставит себя ждать. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Если окружающие воспринимают ваши предложения в штыки, то не отчаивайтесь и не уходите в себя. Возьмите небольшую паузу. Вскоре ваши мысли будут оценены по достоинству, хотя, возможно, вам и придется их немного переосмыслить творчески и финансово.  

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Сегодня будьте острожны с деньгами. Не просите в долг и не одалживайте сами, даже если будут просить незначительную для вас сумму. Просчитайте свои финансы, опишите необходимые покупки на ближайший месяц и, самое главное, отложите деньги на свою мечту. 

Козерог (22.12 - 20.01)  

Будьте бдительны по отношению к тем, кто будет говорить вам слишком сладкие и комплиментарные слова. Дело в том, что люди могут пускать вам пыль в глаза, чтобы повлиять на ваши решения относительно них. Будьте сдержаны и не теряйте голову ни при каких обстоятельствах. 

Водолей (21.01 - 20.02)

Если в вашей личной жизни есть то, что вас не устраивает, самое время задуматься и начать об этом диалог. Не перекладывайте всю вину на вашего любимого человека. Скорее, оцените, что вы сами делаете не так. Если же у вас нет пары, то самое время начинать активный поиск. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Активный жизненный ритм не оставляет вам времени для того, чтобы заняться самообразованием, усовершенствовать свои знания и профессиональные навыки. Изыщите на это время. Главное, четко определитесь, зачем и в каких сферам вам нужно подучиться. Иначе вы потратите зря деньги и силы.  

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