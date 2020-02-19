Сегодня, 19 февраля, отлично подходит для того, чтобы озаботиться своим здоровьем. Правильно питайтесь, не злоупотребляйте алкогольными напитками. Также в этот день можно начинать отказываться от вредных привычек - звезды в этом помогут.

Сегодня Луна убывающая, в Стрельце. Магнитных бурь нет.

Предлагаем ниже вниманию читателей гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака. Дополнительно мы опубликовали астрологический прогноз на всю эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

Не будьте чужды ни к проблемам других, ни к радостным событиям. Если у кого-то из ваших близких произошло в жизни что-то хорошее, не забудьте поздравить и будьте рядом, протяните руку. Потому что друзья познаются не только в беде, но и в радости.

Телец (21.04 - 20.05)

Откладывание дел на потом - прокрастинация - не самая лучшая черта вашего характера. Потому настройтесь и решите все вопросы - по крайней мере, начните к этому приближаться. Вместе с этим все хорошее в вашей жизни также пойдет в рост.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Не стесняйтесь напоминать людям о том, что они пообещали вам сделать. Они могли забыть, но не из-за того, что относятся к вам плохо или неуважительно, а просто потому что в их модели мира этот вопрос стоит не на первом месте. Напомните о себе, и они сразу выполнят просьбу.

Рак (22.06 - 22.07)

Возможно, вам кажется, что в последнее время вы взвалили на себя слишком много. На самом деле, нет. Просто пришло время для начала самого продуктивного этапа для вас в этом году. Чем лучше вы поработаете сейчас, тем успешнее дела пойдут уже весной.

Лев (23.07 - 23.08)

Вас может огорчать недомогание, простуда - ваша или ваших близких. Не занимайтесь самолечением, если, конечно, вы не являетесь профильным врачом. Сдайте анализы, держите в тепле ноги, носите головной убор, мойте руки после посещения улицы и спите не менее семи часов.

Дева (24.08 - 23.09)

Вселенная может посылать вам красноречивые сигналы - о правильности или неправильности во время принятия решений. Для того, чтобы не пропустить знак, внимательно смотрите по сторонам, слушайте своих собеседников и, конечно же, свое сердце.

Весы (24.09 - 23.10)

Соберитесь и завершите, наконец, те проекты по работе, которые вы давно должны были сделать. Устройте вокруг себя максимально комфортную обстановку. Вложите в работу душу, не бойтесь фантазировать. Отдача от выполнения дела качественно не заставит себя ждать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Если окружающие воспринимают ваши предложения в штыки, то не отчаивайтесь и не уходите в себя. Возьмите небольшую паузу. Вскоре ваши мысли будут оценены по достоинству, хотя, возможно, вам и придется их немного переосмыслить творчески и финансово.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня будьте острожны с деньгами. Не просите в долг и не одалживайте сами, даже если будут просить незначительную для вас сумму. Просчитайте свои финансы, опишите необходимые покупки на ближайший месяц и, самое главное, отложите деньги на свою мечту.

Козерог (22.12 - 20.01)

Будьте бдительны по отношению к тем, кто будет говорить вам слишком сладкие и комплиментарные слова. Дело в том, что люди могут пускать вам пыль в глаза, чтобы повлиять на ваши решения относительно них. Будьте сдержаны и не теряйте голову ни при каких обстоятельствах.

Водолей (21.01 - 20.02)

Если в вашей личной жизни есть то, что вас не устраивает, самое время задуматься и начать об этом диалог. Не перекладывайте всю вину на вашего любимого человека. Скорее, оцените, что вы сами делаете не так. Если же у вас нет пары, то самое время начинать активный поиск.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Активный жизненный ритм не оставляет вам времени для того, чтобы заняться самообразованием, усовершенствовать свои знания и профессиональные навыки. Изыщите на это время. Главное, четко определитесь, зачем и в каких сферам вам нужно подучиться. Иначе вы потратите зря деньги и силы.

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