На сайте Верховной Рады обнародовали проект постановления №3068, согласно которому депутаты собираются обратиться к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом и дальше осуждать вооруженную агрессию России на Донбассе, аннексию Крыма и политические репрессии в отношении украинцев и не прекращать санкции.

Документ был зарегистрирован еще 14 февраля, но опубликовали его в понедельник, 17-го числа.

Авторами документа выступили нардепы Александр Мережко, Михаил Ананченко, Богдан Яременко, Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Елена Хоменко, Марина Бардина от "Слуги народа"; Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз и Мария Ионова от "Евросолидарности"; Святослав Вакарчук от "Голоса".

Профильный Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, главой которого является один из авторов проекта постановления Александр Мережко, уже рассмотрел документ и рекомендовал его Раде принять за основу и в целом.

Полное название документа - "Об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и по поводу освобождения политических заключенных - граждан Украины".

Среди основных пунктов призыва Верховной Рады к парламентам иностранных государств:

Осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины и усиливать политически-дипломатическое и санкционнре давление на Россию до возобновления территориальной целостности Украины. Продолжать политику непризнания аннексии АР Крым и Севастополя. Осудить нарушение российской оккупационной администрацией основоположных прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы против Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Требовать от Российской Федерации отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирования украинских портов. Требовать от РФ безусловного выполнения приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 относительно временных мер по делу "Украина против Российской Федерации" в отношении нарушения ею положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в частности отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке. Осудить незаконное сооружение РФ моста через Керченский пролив. Применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам оккупационной власти Российской Федерации, причастных к производству оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины. Требовать от Российской Федерации прекращения наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях. Предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения. Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристической внешней политики.

Напомним, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля обнародовали доклад о 12 шагов для прекращения войны на Донбассе. В нем шла речь, в том числе, о равноправии по языкам и снятии санкций с России.

Впрочем, его публикация вызвала скандал. "Страна" писала о том, почему на Западе выдвинули план по Донбассу, который не понравился Украине.