Рада планирует обратиться к иностранным государствам с призывом продолжить осуждать Россию
На сайте Верховной Рады обнародовали проект постановления №3068, согласно которому депутаты собираются обратиться к парламентам иностранных государств и международным организациям с призывом и дальше осуждать вооруженную агрессию России на Донбассе, аннексию Крыма и политические репрессии в отношении украинцев и не прекращать санкции.
Документ был зарегистрирован еще 14 февраля, но опубликовали его в понедельник, 17-го числа.
Авторами документа выступили нардепы Александр Мережко, Михаил Ананченко, Богдан Яременко, Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Елена Хоменко, Марина Бардина от "Слуги народа"; Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз и Мария Ионова от "Евросолидарности"; Святослав Вакарчук от "Голоса".
Профильный Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, главой которого является один из авторов проекта постановления Александр Мережко, уже рассмотрел документ и рекомендовал его Раде принять за основу и в целом.
Полное название документа - "Об Обращении Верховной Рады к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению продолжающейся вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, незаконной аннексии АР Крым и Севастополя и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, политических репрессий против граждан Украины и по поводу освобождения политических заключенных - граждан Украины".
Среди основных пунктов призыва Верховной Рады к парламентам иностранных государств:
- Осудить действия РФ, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины и усиливать политически-дипломатическое и санкционнре давление на Россию до возобновления территориальной целостности Украины.
- Продолжать политику непризнания аннексии АР Крым и Севастополя.
- Осудить нарушение российской оккупационной администрацией основоположных прав и свобод человека на временно оккупированных территориях.
- Использовать все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы против Российской Федерации с целью немедленного освобождения ею всех лиц, захват которых вызван продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
- Требовать от Российской Федерации отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, практики перекрытия для торгового судоходства значительных районов акватории Черного и Азовского морей под предлогом военных учений, практики блокирования украинских портов.
- Требовать от РФ безусловного выполнения приказа Международного Суда ООН от 19 апреля 2017 относительно временных мер по делу "Украина против Российской Федерации" в отношении нарушения ею положений Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, в частности отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступ к образованию на украинском языке.
- Осудить незаконное сооружение РФ моста через Керченский пролив.
- Применять все возможные виды санкций к физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам оккупационной власти Российской Федерации, причастных к производству оккупационной политики на временно оккупированных территориях Украины.
- Требовать от Российской Федерации прекращения наращивания присутствия военных сил в Черном и Азовском морях.
- Предоставить мировому сообществу четкие заверения о неразмещении на временно оккупированных территориях Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения.
- Отказаться от всех видов военного сотрудничества с Российской Федерацией, а также воздержаться от действий и заявлений, которые будут поощрять Российскую Федерацию к продолжению агрессивной милитаристической внешней политики.
Напомним, на сайте Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля обнародовали доклад о 12 шагов для прекращения войны на Донбассе. В нем шла речь, в том числе, о равноправии по языкам и снятии санкций с России.
Впрочем, его публикация вызвала скандал. "Страна" писала о том, почему на Западе выдвинули план по Донбассу, который не понравился Украине.