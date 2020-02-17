В Северодонецке Луганской области полиция расследует драку, которая произошла между помощником нардепа и депутатом местного совета возле здания Северодонецкого горсовета. Об этом сообщается на сайте ГУНП Луганской области.

"В воскресенье, перед зданием Северодонецкого городского совета произошла потасовка между помощником депутата Верховной Рады и депутатом местного совета, в ходе которой телесные повреждения получили оба участника происшествия. Видео этого события были изложены в социальных сетях", - говорится в сообщении.

В полицию с заявлениями о причинении телесных повреждений обратились оба участника драки.

Обращения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушений, предусмотренных ст. 125 УК Украины (умышленные легкие телесные повреждения). В рамках уголовных производств проводятся следственные мероприятия.

Ранее "Страна" писала о том, что на борту самолета во Львове произошла массовая драка.

Также мы сообщали, что опубликовано видео массовой драки со стрельбой в Сергиевом Посаде под Москвой.