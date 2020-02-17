Воинское приветствие "Слава Украине" не отменят после смены воинского устава Вооруженных сил Украины, так как его закрепят отдельным приказом.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны в понедельник, 17 февраля.

Как отмечается, после отмены закона о строевом уставе ВСУ не будет отменено приветствие "Слава Украине!" - "Героям слава!". После того, как отмена вступит в силу, военное ведомство издаст приказ, который определит:

строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием;

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах;

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра;

место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения;

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

В соответствующем приказе будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия "Слава Украине!" и ответа на него "Героям слава!".

Напомним, 24 августа 2018 года на параде в Киеве военные впервые использовали "Слава Украине! - Героям слава!"

10 октября 2018-го спикер парламента Андрей Парубий подписал закон о введении нового приветствия в украинской армии "Слава Украине".