Глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за совместное с ОБСЕ, так называемыми "ДНР" и "ЛНР" патрулирование на Донбассе,а также заявил о своей возможности додавить, чтобы на обозначенных границах присутствовали украинцы.

Заявление опубликовано на Telegram-канале Пушилина.

"Заявления Зеленского выдают известные методы нынешних украинских политиков: увязнуть в говорильне самим и затащить в это болото остальных. Возьмем предложение о "совместном патрулировании". Официальный Киев еще не сделал ни единого шага, чтобы согласовать с "ДНР" и "ЛНР" правовые аспекты особого статуса Донбасса. А, согласно Комплексу мер, внеочередные местные выборы - это политический процесс, который является частью полного и всеобъемлющего политического урегулирования", - написал Пушилин.

Он также отметил, что позиция, высказанная Зеленским о "додавливании" "республик", не нова. Пушилин пишет, что т.н. "ДНР" уже шесть лет находится под постоянным давлением со стороны Украины – обстрелами и блокадами - "и уже доказала, что пытаться ''додавить'' народ Донбасса Украина может, а вот додавить – не выйдет!".

"Украине следует прекратить изворачиваться и начать выполнять взятые на себя обязательства касательно мирного урегулирования конфликта. То есть со своей стороны выполнять поэтапно все пункты Минских соглашений", - заявил Пушилин.

Фото: t.me/pushilindenis

Напомним, что Зеленский в Мюнхене рассказал о совместном патрулировании границы на Донбассе и "сильнейшей армии Европы".

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