Фонд государственного имущества готовит к продаже три украинских морских торговых порта из-за их убыточности. С молотка уйдут "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский".

Как сообщает пресс-служба ведомства, соответствующее решение приняли еще в декабре прошлого года.

"Решение по 2-м приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский", то готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/spfu.gov.ua

Уточняется, что порты зарабатывают недостаточно, чтобы обеспечить заработную плату своим сотрудникам. При этом в Фонде не рассказывали, кому могут быть интересны подобные предприятия.

Скриншот: facebook.com/spfu.gov.ua

Напомним, на сайте Верховной Рады появился текст законопроекта № 2831 о перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации. Всего указаны 219 объектов. Документ внесен Кабинетом министров Украины. Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Также мы писали о том, что Фонду госимущества суд запретил приватизацию "Центрэнерго" до разрешения спора с "Укрдонинвестом".