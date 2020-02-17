В Закарпатье провели соревнования по катанию на тазиках (лаворах, как говорят закарпатцы) со снежной горы. В них могли принять участие все желающие и в итоге за победу состязались 20 человек. Такие соревнования второй год подряд организовали в селе Кострино Великоберезнянского района. Об этом сообщает "Закарпатье онлайн".

Организаторы мероприятия объясняют, что в Закарпатье катание на лаворах очень популярно и они хотели устроить именно "что-то закарпатское".

"Мы захотели сделать что-то закарпатское, вау. Мы были в одном горнолыжном месте и сверху вниз спустили в лаворе посылку ребятам. О, классная идея. И мы решили сделать катание на Лаворо после такого наблюдения", - рассказал автор идеи Федор Шандор.

Соревнования продолжались два часа. Было три заезда и у каждого из них определен победитель.

"Конечно, это популяризация здорового образа жизни и популяризация горнолыжного отдыха спорта и культуры отдыха", - заявил соорганизатор Эрнест Завадский.

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