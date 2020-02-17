Шестерых украинских прокуроров, которые занимались расследованием катастрофы рейса MH17, лишили работы после реформы.

Об этом сообщает нидерландское издание NRC Next в понедельник, 17 февраля.

Как отмечается, прокуроры Олеся Скрипник и Олег Пересада, которые входили в Совместную следственную группу со стороны Украины, потеряли работу.

По информации газеты, в последние месяцы в совместной следственной группе (ССГ) не было ни одного прокурора от Украины.

Также были уволены четверо прокуроров, которые входили в украинское подразделение по расследованию крушения MH17. Все это было сделано во время реформы Генпрокуратуры.

NRC Next пишет, что эта ситуация не окажет влияние на судебный процесс, который должен начаться над четырьмя подозреваемыми 9 марта, поскольку украинские прокуроры завершили работу над досье летом прошлого года. Тем не менее, увольнения являются серьезным препятствием на пути проведения дальнейшего расследования в отношении других возможных подозреваемых. Прокурор Роман Хошовский отметил, что его преемникам потребуется не меньше года на то, чтобы ознакомиться с документами.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко уверяет, что смена украинских прокуроров является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс в Гааге.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует со сменой, ротацией следователей. Я вас заверяю, что генеральный прокурор, следователи СБУ и Генеральной прокуратуры, которые задействованы в этом деле,.. руководство знает: вопрос рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, следователи, которые работали, есть наработанные материалы (…)", - передает "Интерфакс-Украина" слова Пристайко.

Украинская сторона обеспечит всю необходимую помощь голландской стороне, которая ведет расследование дела о MH17, добавил министр.

Напомним, 9 марта 2020 начнется суд относительно уничтожения самолета Boeing 777 рейса МН17. Он пройдет в судебном комплексе Схипхол, расположенном примерно в 50 км от Гааги.

В июне 2019 года прокуратура Нидерландов назвала подозреваемых в причастности к катастрофе рейса MH17. Это трое граждан России – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов. Также среди подозреваемых один гражданин Украины – Леонид Харченко.