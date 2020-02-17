В Украине на каждый 20 автомобиль могут претендовать третьи лица, то есть владельцы таких автомобилей не могут ими свободно распоряжаться.

Об этом говорится в сообщении системы для работы с открытыми данными Opendatabot на странице в Facebook.

"Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль - его машина находится под арестом или в залоге", - сообщают в Opendatabot.

В частности, основные причины, по которым на машины накладывают ограничения и запрещают их продажу, связаны с противоправными действиями их владельцев, а именно:

неуплаченных штрафов;

долгов за коммунальные услуги;

кредитов в банке (которые взяты на покупку машины, или же машина в залоге по этому кредиту)

открытого судебного производства.

Отмечается, что такой результат в Opendatabot получили проанализировав 240 тыс. автомобилей, из которых 20 тыс. оказались под арестом.

Фото: facebook.com

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