Каждый двадцатый автомобиль в Украине находится под арестом - Opendatabot
В Украине на каждый 20 автомобиль могут претендовать третьи лица, то есть владельцы таких автомобилей не могут ими свободно распоряжаться.
Об этом говорится в сообщении системы для работы с открытыми данными Opendatabot на странице в Facebook.
"Каждый 20-й владелец не может продать свой автомобиль - его машина находится под арестом или в залоге", - сообщают в Opendatabot.
В частности, основные причины, по которым на машины накладывают ограничения и запрещают их продажу, связаны с противоправными действиями их владельцев, а именно:
- неуплаченных штрафов;
- долгов за коммунальные услуги;
- кредитов в банке (которые взяты на покупку машины, или же машина в залоге по этому кредиту)
- открытого судебного производства.
Отмечается, что такой результат в Opendatabot получили проанализировав 240 тыс. автомобилей, из которых 20 тыс. оказались под арестом.
Фото: facebook.com
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