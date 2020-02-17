В Украине очередная февральская неделя началась с весенней погоды. Столбики термометров уже местами поднялись до отметки в +13 градусов, а сильный ветер, который наблюдается в большинстве регионов в понедельник, ко вторнику, 18 февраля, ослабнет.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Новую февральскую неделю можно называть мартом, потому что и изменчивость погоды, и температура воздуха, и свежие ветры, и даже смешанные осадки ближе к выходным - все это скорее ранняя весна, чем зимние проявления", - написала Диденко.

По данным синоптика, во вторник, 18 февраля, днем в Украине температура воздуха поднимется до +5...+13 градусов. Дожди наиболее вероятны в западной части страны, а также в Винницкой, Черниговской и Житомирской областях. Ветер, по словам Диденко, ожидается западный и юго-западный, более спокойный, чем сегодня, умеренный. В Киеве вторник ожидается теплым, +8...+10 градусов, без существенных осадков.

"Небольшое похолодание в Украину придет во второй половине недели, а осадки станет больше ближе к выходным.Утра приближаются, вечерняя темнота постепенно отодвигается - весна близко", - подытожила Наталья Диденко.

Скриншот, карта: Facebook/ Наталка Діденко

Напомним, что неделя в Украине началась с ветреной, но сухой походы. В большинстве западных и центральных областей температура воздуха прогрелась до +10...+13 градусов.

Также мы писали, что синоптики ждут аномально жаркой весны: температура может подняться до +14 градусов уже в первые недели марта.