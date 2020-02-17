Известная британская телеведущая 40-летняя Кэролайн Флэк, которая является бывшей принца Гарри, покончила с собой в своей лондонской квартире. Предварительно установлено, что женщина не выдержала тяжелого жизненного периода.

Как сообщает BBC, в прошлом году ее бойфренд Льюис Бертон обратился в полицию, где завил об избиении. По его словам, Флэк приревновала его и ударила настольной лампой, пока тот спал.

В то же время женщина уточнила, что это ложь и обвинила бойфренда в том, что тот пытается привлечь к себе внимание. Суд по данному факту должен был начаться в марте.

Однако сразу после разглашения истории, телеканал разорвал контракт с женщиной. Других предложений о работе ей не поступало. По словам близких, Кэролайн перестала отвечать на звонки, а все свободное время проводила со своими собаками.

После смерти Бертон написал у себя в Instagram, что его "сердце разбито". Похороны женщины запланированы на 18 февраля.

Уточним, что отношения Кэролайн и Гарри начались в 2009 году. Их познакомили их общие друзья. Но они разошлись после того, как пресса начала писать об их отношениях.

Кэролайн Флэк. Фото: instagram.com/carolineflack

Напомним, принц Гарри, недавно съехавший от британской королевы Елизаветы II к своей жене и сыну в канадский город Ванкувер, не переживает из-за переезда и отказа от королевских титулов.

Также "Страна" писала, что семейная пара пытается начать новую жизнь без королевских титулов. Меган нашла работу со ставкой 588 долларов в день, она любит гулять по парку с сыном, собаками и охраной.