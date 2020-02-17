Первую в Украине операцию по имплантации механического сердца, выполненную на базе муниципального медицинского учреждения, провели кардиохирурги Александровской клинической больницы Киева. Об этом сообщается на сайте КГГА.

Уточняется, что 67-летний киевлянин, которому сделали операцию, страдает тяжелой формой сердечной недостаточности и перенес несколько инфарктов. В течение последнего месяца он находился на стационарном поддерживающем лечении.

Уникальная операция длилась три часа. Оперировали кардиохирурги Александровской больницы, которые прошли соответствующее обучение за рубежом и получили сертификаты специалистов по имплантации механического сердца.

Стоимость такой операции (включая механическое сердце и другие расходные материалы) - около 5 миллионов гривен. Само сердце стоит - 4,5 миллиона гривен. Как уточняют в КГГА, для пациента операция была бесплатной, благодаря программе "Здоровье киевлян", которую финансирует город.

"Это кардиологическое отделение является одним из лучших отделений в Украине. За два года в нем проведено более 7 тыс. операций на сердце. На днях проведена уникальная операция по имплантации механического сердца. Всего несколько таких операций было сделано в Украине в Институте сердца. Операцию провели столичные кардиохирурги. Это самый высокий уровень, который может быть в кардиологии", - заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Фото: kyivcity.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что мэр Кличко экстренно вернулся из США, ему сделали операцию в Киеве.

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