Украина пока не решила эвакуировать своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который из-за обнаруженного на борту коронавируса находится в карантине у берегов Японии.

Об этом со ссылкой на информацию посольства Украины в Японии сообщает "Громадське".

В консульском отделе посольства Украины в Японии сообщили, что информации о намерениях эвакуировать граждан Украины с круизного лайнера, нет. Впрочем, вероятно, этот вопрос обсуждается.

Также, по информации посольства, ситуация на лайнере находится под контролем, а для эвакуации своих граждан необходимы серьезные основания.

"К тому же следует понимать, что другие страны эвакуируют своих граждан, являющихся пассажирами, а все украинцы - члены экипажа судна", - сообщили в посольстве.

Отметим, ранее стало известно, что по состоянию на 17 февраля общее количество заразившихся коронавирусом на борту Diamond Princess увеличилось до 454 человек. Власти Канады, Южной Кореи, Гонконга, Италии и Австралии начали эвакуировать своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин. Также уже началась эвакуация американцев.

Напомним, двое украинцев заразились коронавирусом на элитном лайнере Diamond Princess. Оба они являются членами экипажа и работают в обслуживающей части. Всего на борту находилось 25 украинцев.

Лайнер Diamond Princess, который следовал по маршруту по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, должен был завершить плаванье еще 4 февраля, однако из-за вируса на борту, до сих пор находится на карантине, он должен завершиться 19 февраля.