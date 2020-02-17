Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан, который сегодня опубликовал фото с отдыха на Сейшелах, ушел со своей должности без конфликта и не затягивал процедуру своего увольнения.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью телеканалу "Прямой".

Депутат утверждает, что окончательную точку поставил разговор Богдана и Владимира Зеленского. "У них был персональный разговор, он прошел в дружеской атмосфере, с глазу на глаз. То есть они встретились, пообщались, потом вышли, и Андрей сообщил про свой уход с должности. И очень быстро, за сутки, собрал свои вещи и уехал", - заявил Арахамия.

По словам депутата, Богдан ушел без конфликта и, возможно, в будущем снова появится в команде президента, но уже в каком-то ином качестве.

"Конфликта с президентом не было. Это был не конфликт, были рабочие споры между Ермаком, Богданом, Шефиром - в ближайшем окружении президента… У меня сложилось впечатление, что он (Богдан) ушел с добрыми намерениями, без конфликта", - заверил Арахамия.

Также "Страна" подробно разбиралась, что послужило причиной увольнения Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и какие последствия оно будет иметь для Украины.

Также мы вспоминали о самых ярких выходках бывшего главы Офиса президента Богдана. Например, о том, как он любил эпатировать публику загадочными постами в Facebook или часто позволял себе действовать непротокольно.