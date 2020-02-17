В Украине разгорелся скандал вокруг законопроекта №2684 о правах подростков, который позволяет детям с 14 лет иметь доступ к их мединформации. А значит - лечиться без согласия родителей.

После того, как он возник в повестке дня Рады, появилась информация, что он позволит подросткам менять пол и делать аборты, что вызвало большой резонанс, хотя в тексте законопроекта об этом прямо не говорится.

Как бы то ни было, законодательную инициативу отправили на доработку. Тем временем хейтеры продолжают атаковать страницу автора законопроекта в Facebook, а офис правозащитной организации, членом которой она является, утром 17 февраля попытались взорвать.

Разбирались что происходит.

О чем говорится в законопроекте

Законопроект №2684 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации прав подростков в сфере здравоохранения" зарегистрировали в Раде 27 декабря 2019 года. Его инициатор - депутат от "Слуги народа" Лада Булах. Она исполнительный директор благотворительной организации "100 процентов жизни. Киевский регион", которая помогает людям живущим с ВИЧ/СПИД.

Законопроект предлагает внести в законодательство понятие "подросток", определить возрастные рамки подростков от 10 до 18 лет, предоставить им право доступа к информации о состоянии своего здоровья с 14 лет, заключать сделки по реализации права на охрану здоровья.

Также предлагается дать право подросткам самостоятельно выбирать лечащего врача и методы лечения, в соответствии с его рекомендациями. Об абортах и смене пола в тексте не говорится. При этом не сказано, что данные операции являются исключением. То есть по сути законопроект позволяет их проводить без уведомления взрослых.

Причем в "Слуге народа", как увидим ниже, этого особо не отрицают.

Законопроект прошел несколько комитетов Рады и был включен в повестку дня 4 февраля в раздел "вопросы, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии". В зале его не рассматривали и отправили на доработку.

Реакция

11 февраля на разных ресурсах стала появляться информация, что 12 февраля комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады рассмотрит законопроект, который несет опасность, поскольку позволит подросткам менять пол с 14 лет без согласия родителей.

В частности об этом написал "Всеукраїнський Собор", координатором которого является Александр Турчинов. Видимо, такие толкования вызвала формулировка "заключать сделки по реализации права на охрану здоровья" в тексте закона.

После этого в сети стали появляться возмущенные посты. Большинство возмутила инициатива по смене пола для подростков.

"Пробивая очередное дно. Законопроект о возможности выбора смены пола с 14 лет" - написал блогер Евгений Хурсин.

"Да что же это такое! Экономика в Украине внизу. Люди сводят концы с концами. А наших депутатов больше всего интересует, как 14- летних детей сделать гомосексуалистами, лесбиянками, трансгендарами.

12 февраля депутаты будут голосовать за законопроект #2684, разрешающий детям менять пол без согласия родителей! Мы правда хотим этого для наших детей? Или дяди и тети с Верховной Рады должны решать судьбы наших семей????" - ореагировал пастор-волонтер Петр Дудник.

На странице нардепа Лады Булах в Facebook пользователи стали оставлять десятки гневных комментариев.

Скриншот: facebook.com/lada.bulah

Они возмущались, почему нардеп не проинформировала о такой инициативе до выборов и обсуждали ее увольнение.

Скриншот: facebook.com/lada.bulah

На сайте президента 12 февраля появилась петиция о запрете рассмотрения законопроекта. Его назвали стимулирующим делать ранние аборты. ФИО автора петиции совпадает с ФИО харьковского социолога, который критикует "Слугу народа".





На телеканале "Прямой", который принадлежит Петру Порошенко сняли соответствующий опрос с возмущенными жителями Ровно.

Также в сети писали, что, несмотря на то, что в законе нет речи об абортах и смене пола, он все равно опасный.

"Честно говоря, так и не понял при чем тут конкретно смена пола и лечение алкоголизма к законопроекту № 2684. Ребенку позволяется с 14 лет вместе с медиками решать свою судьбу и не просто решать, а "укладати та виконувати правочини". Очевидно, документ появился не просто из большой любви к детям. В нем сразу так чувствуется что-то рыночное. Автору законодательной инициативы, возможно, подумалось: пора к рынку и рыночной действительности приобщать подростков.

Я по-прежнему не верю в гуманность законодателя. Особенно когда они принимаются защищать детей и выполнять глобальные концепции ООН. И когда они говорят, что написан закон ради заботы о детях, я вижу, что это для кого-то прибыль. Нельзя сначала закрывать школы и санатории, на 10-20% финансировать больницы, а потом говорить об этой заботе.

Законопроект опасен. По нему в СН выступили с большим опровержением: документ отправлен автору на доработку. То есть не устранен, а будет дорабатываться. Как мы жили без такого закона, даже не представляю" - написал журналист Алексей Гавриленко.

А 17 февраля пациентская организация "100% жизни", членом которой является нардеп Лада Булах, сообщили о попытке подрыва их офиса в Киеве из-за скандального законопроекта.

"Впервые в Украине на предложение усовершенствовать права человека общественная организация получила угрозу, которую можно оценить, как террористическое действие. Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь" – Сеть ЛЖВ. Также оставили ​​надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации" - сообщила представитель пресс-службы организации Кристина Абрамовская.

Фото: facebook.com/100PercentLifeFightForLife

По ее словам, утром 17 февраля на стеклянной двери офиса были следы взрыва, а рядом лежал плакат, написанный баллончиком: "Лада, спасибо за законопроект".

Как сообщила Кристина Абрамовская, законопроект столкнулся с жесткой критикой в ​​соцсетях. Люди, которые его не читали, заявляют, что он позволит подросткам менять пол, делать аборты и тому подобное.

По факту взрыва в полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Что говорят в "Слуге народа"

Во фракции слухи о смене пола и абортах по новой инициативе опровергают не слишком активно. Заместитель главы фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Евгения Кравчук на своей странице в Facebook написала, что СМИ очень живо обсуждают новый законопроект, который может позволить подросткам 14 лет и старше самостоятельно заключать договоры о медобслуживании.

"Аяяй, все менять пол и делать аборты - на самом деле нет" - написала Кравчук. И добавила, что этот законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в конце прошлого года. Но рассмотрев его на заседании 12 февраля, комитет по гуманитарной и информационной политике отправил его автору на доработку.

"В том виде, в котором он есть февраля сегодня, законопроект №2684 не готов к рассмотрению в первом чтении" - написала Кравчук. О том, какие конкретно были замечания к законопроекту, она не уточнила.

При этом официально в "Слуге народа" с заявлением по поводу не выступили, да и сама автор закона пока не выразила свою позицию отдельно, а оставляет комментарии к постам.

"Конечно, это ложь! Просто качественный вброс дескридитации моей фракции и меня лично перед местными выборами. Законопроект я еще перед новым годом зарегистрировала и он вовсе не об изменении пола, а о возможности людям получать медицинскую помощь с 14 лет. Ведь чтобы получить медуслуги надо выбрать семейного врача и подписать декларацию.

А в целом давным давно в Гражданском кодексе определено, что лица могут выбирать врача с 14 лет, просто мало кто специализируется на существующих практиках взаимодействия врача и пациента" - прокомментировала она в одном случае.

Вот еще один ее комментарий под чужим постом.

"Это профессиональный кейс с разгона дискредитационного фейка. Законопроект и близко не об абортах и ​​смене пола, но взяли из него цифру 10 и пошла жара (зачем читать сам текст в котором я предлагаю интегрировать определению ВОЗ термина подросток с 10 до 18).

Также моей инициативой было позволить подростку знать свой диагноз с 14 до 18 лет (сегодня люди до 18 лет не имеют права доступа к информации о состоянии собственного здоровья, диагнозы сообщают исключительно родителям или опекунам)"